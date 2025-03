Sololaroma.it - Chelsea-Leicester, il pronostico di Premier League: Blues favoriti, sì all’Over

Dopo la tre giorni nelle coppe europee con le partite di andata degli ottavi di finali, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo fine settimana. Inva in scena la 28ª giornata: il programma di domenica si aprirà alle 15:00 con la sfida traa Stamford Bridge. Ipartono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.18, mentre il pareggio e il successo delle Foxes sono dati rispettivamente a 7.85 e 11.00. Come arrivano al matchDopo due annate deludenti, ilha iniziato la stagione con ambizioni rinnovate e il nuovo corso sta dando i suoi frutti. La squadra guidata dal tecnico italiano Enzo Maresca occupa la quinta posizione incon 46 punti, a -1 dal Manchester City quarto a -2 dal Nottingham Forest terzo.