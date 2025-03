Abruzzo24ore.tv - Checco Zalone e Vanessa Scalera in un video che sfida il patriarcato: "Già mi sento soffocato"

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Palermo - L'attore comico celebra la Giornata internazionale della donna con una canzone satirica che mette in luce gli stereotipi di genere e la fine del. In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna,ha pubblicato un nuovomusicale che affronta con ironia gli stereotipi di genere e la fine del. Nel brano,canta: "Fammi l'ultimo caffè, fallo come piace a me. Stira l'ultima camicia, già mi: è l'ultimo giorno di", sottolineando con sarcasmo le dinamiche tradizionali dei ruoli di genere. Ilè ambientato nel paese immaginario di San Masculo, dove viene annunciata ufficialmente l'abolizione del. In risposta, il protagonista, interpretato da, indossa un grembiule e si dedica alle faccende domestiche, come cucinare e stirare, attività tradizionalmente attribuite alle donne.