Calciomercato.it - Che intrigo per Castro: è il sogno di Spalletti. Dall’Argentina nessun dubbio

Il gioiello argentino del Bologna incanta le big sul mercato ma non solo: sulle sue tracce c’è anche il Ct della Nazionale azzurraTra mercato e Nazionale: occhi puntati su Santiagoin Serie A, con il baby attaccante argentino che sta incantando alla sua prima stagione da titolare con la maglia del Bologna. Santiago(LaPresse) – Calciomercato.itIl ‘Torito’ è uno dei punti di forza della formazione allenata da Italiano e ha catturato inevitabilmente anche l’attenzione delle big tra Italia ed estero.piace e non poco da diversi mesi a questa parte all’Inter, a caccia di talenti dal futuro luminoso per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.intriga anche la Juventus, oltre a diversi sondaggi anche dalla Premer League dove spicca in particolare l’Arsenal.