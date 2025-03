Sbircialanotizia.it - Che Dio ci aiuti 8, cosa succederà giovedì 13 marzo? Un viaggio tortuoso tra svolte inattese e progetti di vita

Leggi su Sbircialanotizia.it

Non so voi, ma ogni volta che si sente parlare di Casa del Sorriso e di suore pronte a tutto per aiutare chiunque bussi alla loro porta, si avverte un calore familiare. Forse è la sensazione di trovarsi di fronte a storie di riscatto che hanno sempre, in qualche modo, un lieto fine. Ma chi . L'articolo Che Dio ci8,13? Untradiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.