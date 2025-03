Cultweb.it - Che cos’è l’hantavirus che ha ucciso la moglie di Gene Hackman, Betsy Arakawa

Si sta delineando sempre di più lo scenario che ha portato alla morte die di suatrovati senza vita, mummificati, lo scorso 27 febbraio nella loro casa in New Mexico. Secondo quanto diffuso poche ore fa dalle autorità, la prima a morire sarebbe stata la donna, colpita da un’infezione polmonare da hantavirus. Successivamente, l’attore due volte premio Oscar, è deceduto per un problema cardiaco, aggravato da Sindrome di Alzheimer.viene trasmesso principalmente dai roditori selvatici, attraverso le loro urine, feci e saliva. L’infezione non si trasmette da persona a persona e può risultare fatale in assenza di un intervento tempestivo. La malattia inizia con sintomi simili all’influenza, ma può rapidamente evolversi in una grave sindrome polmonare, portando a difficoltà respiratorie acute e, in alcuni casi, alla morte.