Linkiesta.it - Che cosa ci insegnano storici e filosofi sul conflitto in Ucraina

Ha scritto Giuliano Amato, che se ne intende: «Il ciclone che travolge la democrazia era prevedibile». Ha ragione. Così prevedibile che da mesi questo giornale ne parla per mettere in guardia i lettori su un destino che solo in pochi tra i democratici avevano previsto. Hanno prevalso miopia, errori, assenza di strategia.Vecchia storia quella del potere assoluto. Tra gli antichi, tra coloro che ne hanno discusso con maggiore profondità vanno ricordati Tacito e Spinoza, alfieri di due posizioni antitetiche. Secondo lo storico latino, la pace e la sicurezza sono possibili soltanto con l’unità del comando. Ne parla negli “Annali” prendendo a prestito la figura dell’imperatore Tiberio. L’uomo solo al comando è indispensabile per mettere fine al disordine. Opposta la posizione del filosofo olandese.