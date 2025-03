Metropolitanmagazine.it - Charli XCX nel reboot di Narnia di Greta Gerwig? Tutto è possibile

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La registastarebbe prendendo in considerazione la pop starXCX per un ruolo chiave nel suo prossimo adattamento cinematografico de Le cronache dista lavorando all’epica fantasy per Netflix, che sta finalmente prendendo piede con la speranza di arrivare nei cinema in tempo per il 2026. Giovedì, Deadline ha scritto cheXCX è tra le prime scelte per un ruolo chiave nel film, e che ci sono già state delle trattative preliminari sul casting. Una fonte interna ha detto cheè in lizza per il ruolo di Jadis, la strega bianca, ma finora non è stato confermato. Sia Netflix chee XCX hanno rifiutato di commentare. La cantautrice britannica Charlotte Emma Aitchison, 32 anni, ha intensificato il suo lavoro sullo schermo negli ultimi anni, masarebbe sicuramente il film più grande in cui è mai apparsa.