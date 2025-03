Palermotoday.it - Cestini pieni in corso Calatafimi: "Da una settimana non vengono svuotati"

Leggi su Palermotoday.it

Già da oltre unache idei rifiuti, posizionati lungobassa, non, così come la spazzatura dei marciapiedi. Complimenti alla Rap per l'ineccepibile servizio che offre alla città, ma i cui dirigenti sono pronti a presentare il conto del servizio.