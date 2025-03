Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini abbraccia Vasco Rossi sotto i portici a Bologna: “Patrimonio dell’umanità”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 8 marzo 2025 – Incontrarsi (per caso?) un giorno a. Fra i simboli che più di tutti caratterizzano la città emiliana nel mondo. I due protagonisti sono, due vere icone della musica italiana, che sono state immortalate, a sorpresa, insieme in città sabato mattina. A testimonianza di ciò, proprio l’ex cantante dei Lunapop ha postato sui social una foto che li ritrae insiemetidi. Il cantautore bolognese ha poi espresso tutta la sua felicità per questo incontro con un post: “. Che bellorti, prima della mia grande avventura negli stadi che sono i tuoi. Vivere e. super Vivere!”. E se ci pensiamo bene si tratta di un “” per ciò che riguarda la musica, proprioa quel monumento (iappunto) che è stato dichiarato nel 2021mondiale Unesco da parte delle Nazioni Unite.