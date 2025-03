Danielebartocciblog.it - Centro Congressi Rimini: il 10 marzo meeting con i grandi player Horeca

AlSGR distanno per arrivare alcuni dei piùprofessionisti internazionali. NIP International Awards pronti a tornare più carichi che mai. Lunedì 10 e martedì 112025 è in programma l’attesissimo e ricco evento ‘Nip International Award‘ interamente riservato agli operatori Ho.Re.Ca. Stiamo parlando ovviamente del settore dell’industria alberghiera: Ho.re.ca. è infatti l’acronimo di hotellerie-restaurant-café (albergo, ristorante e bar), con la 3^ parola che talvolta viene ‘etichettata’ con catering o altre forme similari. Ebbene sì, sbarca a(direzioneSGR di Via Chiabrera, vicino la splendida Marina) una due giorni di incontri tutta da vivere e da gustare.TEMPIO DELL’: LUNEDI’ 10 E MARTEDI’ 112025 DUE GIORNATE DI NETWORKING A, con NIP International Awards, spazio a tavole rotonde dense di spunti interessanti, momenti di confronto e condivisione, panoramiche dettagliate di settore e tanto altro ancora.