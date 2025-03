Ilgiorno.it - Centri estivi: più risorse per i disabili

Maggioriper 100mila euro rispetto allo scorso anno, per la realizzazione delle attività estive di bambini e ragazzi. In particolare il tesoretto servirà per garantire l’inclusione die i casi di fragilità segnalati dai servizi sociali. "Oltre alle maggiori, abbiamo confermato anche i fondi a parziale rimborso delle spese sostenute delle famiglie che saranno assegnati tramite bando. La cifra prevista in bilancio per le attività estive è di circa 450mila euro, a cui si aggiungerà quanto stanziato per gli oratori cittadini", ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi. Si sta lavorando ora a una nuova gara d’appalto per il servizio dei più piccoli (scuole dell’infanzia) e l’altra sera si è tenuto un incontro tra gli assessori e il Tavolo genitori, costituitosi lo scorso anno, composto dai rappresentanti dei diversi comitati genitori cittadini, durante il quale si è avviato il confronto sull’organizzazione deiper la fascia di età che va dai 5 ai 14 anni.