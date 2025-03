Lanazione.it - Cene, letture e un corteo transfemminista

Leggi su Lanazione.it

Tanti gli eventi in programma in occasione della Giornata internazionale della Donna. Torna ‘Carrara celebra le sue donne’, stamani alle 10.30 al Ridotto del Teatro degli Animosi il Comune e la commissione ‘Progetto donna per le pari opportunità’ assegneranno lo speciale riconoscimento a donne nate o legate alla città di Carrara che si sono distinte in ambito artistico, scientifico, culturale, sociale e sportivo. Alle 18, sempre al Ridotto degli Animosi, lo spettacolo a ingresso gratuito ‘L’attesa’ di Valeria Magrini con Asia Galeotti un monologo su Anita Garibaldi. Fino al 15 marzo, inoltre, il Centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’ propone nell’atrio di palazzo civico, una mostra degli elaborati contro la violenza sulle donne realizzati dagli studenti del liceo artistico ‘Gentileschi’ di Carrara.