Cellula di spie bulgare del Cremlino scoperta a Londra | Metodologia sofisticata e tecnologie avanzate

Katrin Ivanova, 33 anni, Vanya Gaberova, 30 e Tihomir Ivanchev, 39, tutti e tre cittadini bulgari residenti nel Regno Unito e attivi anche in altri Paesi europei, sono stati dichiarati colpevoli di spionaggio per la Russia da un tribunale britannico per attività svolte tra il 2020 e il 2023.Tutti di, i tre facevano parte di una presuntache aveva intrapreso un’elaborata sorveglianza su persone e luoghi, anche fuori dalla Gran Bretagna, “presi di mira” da Mosca.Tra gli osservati giornalisti investigativi e una base militare statunitense in Germania dove si diceva che le truppe ucraine si stessero addestrando. Il gruppo avrebbe anche discusso di rapimenti o uccisioni di oppositori dello stato russo.I connazionali dei tre, Orlin Roussev, 47 anni e Biser Dzhambazov, 43, avevano già ammesso di aver compiuto reati di spionaggio, come anche un sesto imputato, Ivan Stoyanov, 34 anni, la cui condanna è stata resa nota venerdì 7 marzo.