Inter-news.it - Ceccarini: «Inter su De Winter e Marianucci. Frattesi? Attenzione a Frendrup!»

Leggi su Inter-news.it

Niccolòsi è espresso sulle possibili scelte di mercato dell’in occasione della sessione estiva di mercato. Di seguito il suo commento.IL PUNTO – Niccolòha parlato a TMW delle possibili strategie di mercato dell’in vista dell’estate. In tal senso, l’dei nerazzurri si starebbe concentrando su due nomi in difesa: «Un calciatore che va aggiunto alla lista dei difensori monitorati è quello di De Wdel Genoa. Una soluzione che il club nerazzurro sta valutando, sempre che ci siano le condizioni economiche giuste. I riflettori negli ultimi tempi si sono accesi anche su, classe 2004, lanciato da D’Aversa. Il centrale azzurro ha collezionato appena 9 presenze in serie A ma ha dimostrato di avere ottime qualità ed è per questo che l’lo sta seguendo con particolare».