C’è posta per te il gesto di Michele Morrone | Anche io ho perso il papà da piccolo

“Questa è la storia di un regalo”. E i fan di lunga data di C’èper te sanno molto bene che questa frase di Maria De Filippi è il preludio delle lacrime che scenderanno sul nostro volto. La puntata dell’8 marzo 2025 di C’èper te è iniziata con un regalo fatto da mamma Monica alla figlia Pia: in studio, con lei, c’è stato l’attore.C’èper te, la storia di Monica e PiaLa storia di Monica e Pia è la stessa di tante famiglie che sono state spezzate dal male improvviso. Monica è una giovane mamma che è rimasta vedova da poco, nel 2024. A C’èper te, Maria De Filippi ha raccontato il momento difficile che hanno attraversato queste due donne fortissime. Il periodo della chemioterapia è stato segnato dalle lacrime di Monica, soprattutto di fronte a una tac di controllo, in cui i medici dicono che non c’è più nulla da fare: in quel momento, Monica diventa la “figlia della figlia”.