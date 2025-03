Dilei.it - C’è posta per te, anticipazioni e ospiti 8 marzo: Michele Morrone e Stash in studio

Come di consueto, ancora dued’eccezione nellodi C’èper te nella puntata in onda sabato 82025. Maria De Filippi porta infatti dinanzi al suo amato pubblico un celebre attore, costantemente virale sui social, e uno dei suoi pupilli musicali, made in Amici.a C’eraper teIl primo ospite di serata a C’èper te dell’8. Attore italiano classe 1990, nato a Bitonto, divenuto celebre grazie al ruolo di Massimo Torricelli nel film 365 giorni. Una pellicola che ha fatto molto discutere, considerando il clima sensuale che la caratterizza. Al tempo stesso sono anche piovute critiche dai social per lo stile recitativo (candidato ai Razzie Awards come peggiore attore protagonista). È indubbio, però, come da allora la vita disia cambiata.