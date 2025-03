Zon.it - Cava de’ Tirreni: studenti in piazza per i diritti delle donne

Questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Collettivo Studentesco Cavese ha organizzato un presidio itinerante che ha attraversato le strade della città, facendo tappa davanti a tutti i plessi scolastici per ribadire un messaggio chiaro: la nostra terra, i nostri corpi e i nostrinon sono in vendita. L’8 marzo non è una trovata di marketing, ma una giornata di lotta, un’occasione per mobilitarsi contro la violenza patriarcale in tutte le sue forme e le ingiustizie sociali che colpiscono le donne e la comunità LGBTQI+. In un contesto politico in cui ivengono messi sotto attacco dalle ultradestre mondiali – Italia compresa – la vocenuove generazioni diventa essenziale per difendere le conquiste ottenute e costruire un futuro libero da discriminazioni.