Cava de’ Tirreni, approvati DUP e Bilancio di Previsione

Tempo di lettura: 2 minutiNel tardo pomeriggio di ieri, 7 marzo, si è riunita la Giunta comunale. All’ordine del giorno l’approvazione del Dup (Documento Unico di Programmazione) ed ildiper le annualità 2025, 2026, 2027. “L’’approvazione deldi25/27 – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – rappresenta una tappa fondamentale. Nelle ristrettezze in cui si trovano le Amministrazioni locali, destinatari di ulteriori recenti tagli, siamo riusciti a garantire gli impegni dell’Ente e qualche risorsa per la manutenzione della città. Più in generale, anche nella proiezione del prossimo rendiconto di gestione, possiamo dire di avere un comune solido ed in grado di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini”. “È undiche certifica la solidità dell’ Ente – afferma l’Assessore alAntonella Garofalo – che, grazie agli auspicabili risultati del prossimo rendimento di gestione, consentirà in applicazione di avanzo, un rafforzamento degli interventi di manutenzione sul territorio cittadino e altre risorse per la città.