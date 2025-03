Dayitalianews.com - Catania, sparatoria a Cibali, fermati padre e figlio indiziati di tentato omicidio aggravato – FOTO

Il 3 marzo scorso la Procura Distrettuale della Repubblica di, nell’ambito del coordinamento delle indagini relative ad un tentativo didi un uomo, avvenuto lo stesso giorno a, ha emesso decreto di fermo d’indiziato nei confronti di un 50enne e di un 25enne,, in quanto ritenuti gravemente, in concorso tra loro, seppure con differenti gradi di coinvolgimento, deldalla premeditazione, ai danni di un quarantacinquenne catanese, nonché di detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma da fuoco e ancora di detenzione illegale e ricettazione di un’arma clandestina.Le indagini sullaLe indagini, coordinate dalla Procura ed eseguite dalla Polizia di Stato – Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile di, hanno preso spunto da una sequela di segnalazioni giunte al N.