Cataniatoday.it - "Catania senza più un dormitorio per i senzatetto", l'allarme di associazioni e sindacati

Leggi su Cataniatoday.it

non ha più unin grado di accogliere le donne e gli uomini che, provati dalle gravi difficoltà del vivere, non hanno neanche un tetto sotto cui ripararsi e sono costretti/e a passare i giorni e le notti per stradaalcuna protezione. Problema ancora più grave se le.