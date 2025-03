Dayitalianews.com - Catania, perseguitava e minacciava l’ex, braccialetto elettronico per un 43enne

La Polizia di Stato, ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento e sottoposizione a controllo a distanza tramite, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un uomo di 43 anni, residente in provincia di, ritenuto responsabile dei delitti di atti persecutori, aggravati dall’utilizzo degli strumenti telematici, commessi in pregiudizio di una donna con cui era stato sentimentalmente legato e della madre di quest’ultima.Secondo quanto denunciato dalle due donne al Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di, l’uomo sotto inchiesta aveva iniziato a tormentare la sua ex con una valanga di messaggi offensivi e minacciosi. Le comunicazioni arrivavano sia in forma anonima sia attraverso il suo account personale di messaggistica.