Catania oggi 8 marzo manifestazione di ‘Non Una di Meno’ – FOTO

, 8, in occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne, il movimento transnazionaleUna Di Meno‘ ha indetto uno sciopero globale e migliaia di città in tutto il mondo sono scese in piazza per manifestare. Anche aunadi centinaia di persone ha attraversato il centro della città. Laè partita alle 10 da Piazza Roma e si è conclusa in Piazza Duomo sotto il Comune di.Di seguito riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del movimento.“in centinaia ci siamo riprese il centro storico della città, che rientra in gran parte nelle cosiddette zone rosse imposte dalla prefetta Librizzi in linea con il crescente clima di repressione e securizzazione nazionale. L’abbiamo fatto con un corteo gioioso ed arrabbiato, animato dalle parole d’ordine dello sciopero transfemminista: LOTTO, BOICOTTO, SCIOPERO.