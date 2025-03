Internews24.com - Castro, pazza idea di Spalletti per l’obiettivo nerazzurro. Ecco il piano del ct della Nazionale

di Redazionediper. I dettagli suldel commissario tecnicoitalianaSantiagoè attualmente uno degli attaccanti nel panorama italiano che sta facendo molto bene nel campionato di Serie A. In forza al Bologna è corteggiato da diverse squadre tra cui l’Inter a cui piace molto l’attaccante rossoblù, tuttavia in questo caso non si parla di calciomercato bensì dell’del ctche ha come protagonista proprio il giocatore argentino.Il ragazzo piace molto all’allenatore di Certaldo che ha maturato l’di fargli vestire la maglia azzurra come riportato dal canale argentino Tyc Sports, c’è tuttavia un problema e cioè che il calciatore è stato inserito dal Scaloni nella lista delle pre-convocazioni con l’Argentina in vista delle sfide di qualificazione mondiale contro Uruguay e Brasile, in programma il 22 e il 26 marzo come evidenzia La Gazzetta dello Sport.