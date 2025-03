Inter-news.it - Castro, non solo l’interesse dell’Inter. Occhio a Spalletti

Santiago, attaccante del Bologna, a metà tra l’Argentina e l’Italia. Come spiegato da TyC Sport negli scorsi giorni, l’attaccante sudamericano potrebbe diventare azzurro. Intantoprova l’affondo. Su di lui continua il pressing, con i colloqui fissati per la prossima estate. FUTURO – A pochi giorni dalla prima pausa Nazionali del 2025, si muove qualcosa tra Italia e Argentina, con il CT Lucianopronto a scendere in campo per provare a strappareall’Argentina. Come riportato da TyC Sport, gli azzurri sono in forte pressing su Santiagoe proveranno a convincerlo di vestire la maglia azzurra come fatto con Mateo Retegui. L’attaccante del Bologna è molto stimato sia dai compagni di squadra che allo stesso tempo dallo staff tecnico dell’Italia.