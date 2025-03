Calciomercato.it - Castro, futuro nell’Italia? Gli ultimi 5 calciatori oriundi della nazionale azzurra

Santiagopotrebbe ricevere il passaporto italiano, ripercorriamo insieme gliche hanno iniziato a giocare per l’Italia? Gli(LaPresse) – Calciomercato.itLadi Luciano Spalletti potrebbe presto rinforzarsi con un nuovo innesto di livello. Secondo quanto è trapelato dall’Argentina, infatti, Santiagopotrebbe richiedere il passaporto italiano e diventare un valore aggiunto per gli azzurri. Classe 2004, si è fatto notare al Velez e il Bologna lo ha acquistato per 13,5 milioni di euro nel gennaio del 2024.Dopo un primo ambientamento, è diventato il punto di riferimento dei rossoblu in questa stagione, nella quale ha già realizzato 9 gol e 8 assist. Si sta avvicinando a una doppia-doppia che lo lancerebbe ancor di più nella stratosfera.