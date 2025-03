Serieanews.com - Castro, derby italiano per l’estate: due big pronte a tutto. Di chi si tratta

Santiagoha stregato due top club di Serie A che lo vogliono acquistare per: la cifra chiesta dal Bologna per farlo partireper: due big(SerieANews.com)Il Bologna sforna talenti da ormai diverse stagioni, uno tra questi è sicuramente Santiago. Già noto al Velez, che lo ha ceduto nel gennaio del 2024 ai rossoblu per poco più di 13 milioni di euro, l’argentino ha impiegato pochi mesi per ambientarsi all’Italia. Alle spalle di Zirkzee nella scorsa stagione, ha appreso alcuni meccanismi di Thiago Motta, per poi diventare il riferimento di Vincenzo.In 36 presenze, ha realizzato già 9 gol e 8 assist, avvicinandosi a grandi passi a una doppia doppia che è assolutamente alla portata con 11 partite ancora da giocare. Il Bologna è in piena corsa europea, forse addirittura per la Champions League in caso di impresa in campionato.