Castiglion Fiorentino consolida l'amicizia con Norcia

Nuova occasione di gemellaggio per. Si rinnova cosìtra i due municipi e questa volta il "terreno" d’incontro è stata la stessa città di San Benedetto. Nero di, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, ha parlato ancheese grazie alla presenza di alcune aziende agricole del territorio. "Il comune diha accettato con piacere l’invito per la sessantunesima fiera nazionale del tartufo nero di– conferma l’assessore Francesca Sebastiani con delega alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. "Si tratta di un evento che ha portato in risalto la tipicità dei prodotti del territorio. La nostra presenza ha contribuito a far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche all’interno del villaggio della tipicità.