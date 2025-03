Anteprima24.it - Castel San Giorgio, nasce la Protezione Civile Intercomunale

Tempo di lettura: 3 minutiI Comuni diSan, Roccapiemonte e Siano mettono insieme le forze per dare vita ad una superpiù efficiente ed efficace ed ancora più attenta ai bisogni del territorio.“Abbiamo raccolto la sfida che ci è stata offerta dalla Regione Campania e dal Governatore De Luca – ha dichiarato il sindaco diSanPaola Lanzara durante l’incontro di questa mattina al Comune diSan– i nostri territori sono molto fragili e ad alto rischio idrogeologico, con questo protocollo d’intesa e con il progetto che presenteremo contiamo di ottenere presto nuovi fondi per la costituzione della struttura tecnico-amministrativa di Contesto Territoriale. Un’occasione importante che grazie al bel lavoro di squadra ed alla grande competenza e professionalità messa in campo da tutti gli attori, cercheremo di concretizzare.