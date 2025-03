Ilrestodelcarlino.it - Castel di Lama, lavori in largo Antonio De Meo

Uno nuovo spazio per la città futura. Sono partiti iinDe Meo a Villa Sant’didi. Il comune nei mesi scorsi aveva annunciato che avrebbe dato il via ad una serie di interventi per un restyling degli spazi vicini a piazza della Libertà. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Bochicchio, aveva partecipato ad un bando regionale ottenendo un finanziamento da 82.800 euro, somma alla quale si è aggiunta una compartecipazione del Comune del 40% . I finanziamenti verranno utilizzati per riqualificare tutta l’area diDe Meo e via della Libertà. Dopo aver ricostruito interamente il muretto di via della Libertà presto si procederà anche con l’asfalto, mentre inDe Meo si procede con la realizzazione di stalli e di isole pedonali, aiuole e nuova illuminazione, che permetteranno di aver uno spazio più accogliente ed ordinato.