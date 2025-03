Quotidiano.net - Caso Resinovich, “Lilly uccisa la mattina del 14 dicembre 2021”. La testimone: “L’ho vista, aveva uno sguardo preoccupato”

Trieste, 8 marzo 2025 – Lilianaè stata sorpresa alle spalle, picchiata e poi soffocata ladel 14. Questa è la conclusione di Cristina Cattaneo, antropologa forense, consulente della procura di Trieste. “Un evento accidentale risulta tecnicamente non prospettabile”, “non vi sono elementi tecnico scientifici che supportino l’ipotesi del suicidio”. Ma dove è stata? Dove è morta? Dove si colloca quella scena di “afferramenti, urti, compressioni, pugni, graffi” descritta nella relazione, firmata anche da Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone e Stefano Vanin? “Molto probabile che il corpo di Lilianasia sempre rimasto nello stesso luogo in cui è stato ritrovato”, scrivono gli esperti. Ma neanche questo sembra rispondere alla domanda. La storia per punti Test genetici e verifica degli alibi LaIva Dove è morta? Il medico legale Stefano D’Errico Cosadichiarato il marito Sebastiano Cosadichiarato Claudio Sterpin Test genetici e verifica degli alibi Ilora torna sul doppio binario delle indagini investigative e della scienza.