Casertana-Benevento i convocati di mister Pazienza | la decisione su Lanini

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 21 i calciatoridal tecnico giallorosso Micheleper la 10a giornata di ritorno del campionato di Serie C Now,in programma domani 9 marzo alle 19:30 al “Pinto”. Assente lo squalificato Acampora oltre agli indisponibili Agazzi, Nardi, Ferrara, Pinato e Meccariello. Nella lista figuraalle prese con una frattura ad un dito del piede che gli ha impedito di allenarsi in maniera regolare durante la settimana ma l’ex Reggiana dovrebbe stringere i denti ed essere in campo nel derby in Terra di Lavoro. PORTIERI: Manfredini, Nunziante, Lucatelli. DIFENSORI: Berra, Capellini, Oukhadda, Tosca, Veltri, Viscardi, Sena. CENTROCAMPISTI: Prisco, Simonetti, Talia, Viviani. ATTACCANTI: Carfora, Lamesta,, Manconi, Perlingieri, Starita, Borello.