Lanazione.it - Casciana Terme, va in scena lo spettacolo per bambini Biancaneve

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 8 marzo 2025 - Sarà unodi teatro danza pere ragazzi, ma anche per adulti e famiglie, quello in programma domenica 9 marzo alle ore 17 al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste, a(Pisa), in Viale Regina Margherita 11. Qui, la Compagnia Giardino Chiuso presenta ‘’, tratta da “” dei Fratelli Grimm. Con Laudomia Delli Guicciardini e Patrizia de Bari che cura anche la coreografia. Regia di Tuccio Guicciardini. Video e scene di Andrea Montagnani.Con l’interpretazione - voce off - di Carla Tatò, Premio Ubu alla carriera 2024. In seno alla stagione teatrale edizione numero dodici della città di(Pisa) che per il 2024/2025 va sotto il titolo “L’arrivo della stagione incredibile”. Progetto sostenuto e promosso dal Comune diLari.