Casalnuovo, cade da un muretto e batte la testa: morto un anziano

Probabilmente non aveva visto che in quella parte del parco ilnon aveva la ringhiera, a nulla è servito l’intervento dei medicidi Napoli. Ieri pomeriggio undi circa 70 anni residente nel Parco Macello, era andato a giocare una “bolletta” in un centro scommesse che si trova nel Parco Planetario in viale dei Tigli. Dopo aver giocato la scommessa esce dal negozio e si avvia verso casa ma non si accorge della. Questa una prima ricostruzione di quanto accaduto al signor Emilio che viene descritto da tutti come una persona squisita, gentile ed educata.«Credo che Emilio avesse qualche problema a camminare e con la vista – dicono alcuni cittadini del posto – si divertiva a giocare ogni tanto una bolletta. Giocava anche 1€ per vincerne solo 1,5€, era un passatempo più che altro.