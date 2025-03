Inter-news.it - Casadei: «Vanoli? L’ho conosciuto all’Inter! Ecco il mio sogno»

Leggi su Inter-news.it

L’ex centrocampista dell’Inter, ora al Torino, Cesare, ha parlato in esclusiva su Dazn. Tra i temi toccati, anche la parentesi condivisa con il tecnicoproprio a Milano. SCELTA – Cesare, ex giocatore nerazzurro, nel corso di un’intervista a Dazn, ha parlato del rientro in Italia dopo il passaggio dal Chelsea e il conseguente ritorno in Serie A con la maglia del Torino. Queste le parole del centrocampista che torna a sognare in grande dopo la parentesi poco positiva in quel di Londra: «A Torino mi hanno accolto tutti bene, ne conoscevo pochi se non Ricci dall’Under 21 ma per il resto sono quasi tutti giovani, siamo un gruppo affiatato. Il Torino ha dimostrato che erano disposti anche a fare sforzi per avermi qua, questa cosa è stata fondamentale per la mia scelta».