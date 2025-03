Amica.it - Cartier si fa portavoce delle donne a Expo 2025

L’inaugurazione del Women’s Pavillion diall’Osaka, Kansai, Japan non poteva che avvenire oggi, 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Aperto dal 13 aprile al 13 ottobre, il padiglione “rosa”, realizzato dain partnership con la Japan Association for theWorldsition e il governo giapponese, celebrerà le“visionarie” che stanno plasmando il futuro, mettendo in luce il loro ruolo essenziale nel progresso globale, nella promozione dell’uguaglianza e nell’ispirazione per le nuove generazioni.The Women’s Pavillion diperLa mission del Women’s Pavillion di: living togetherDopo il successo all’di Dubai nel 2020, il Women’s Pavillion torna in Giappone mosso dall’incrollabile impegno dinel promuovere l’uguaglianza di genere.