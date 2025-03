Sport.quotidiano.net - Carrarese Frosinone, segui la diretta della gara. Serie B, la sfida allo Stadio dei Marmi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Carrara, 8 marzo 2025 –con noi ladi, un’altraimportante per la squadra di Calabro in questacadetta 2024 / 2025 in cui lalotta per riuscire a salvarsi.che è reduce da due pareggi nelle ultime due gare.