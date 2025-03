Carnevali | Sogno Bergamo popolata di una nuova generazione presto il Fondo Abitare Giovani

Leggi su Bergamonews.it

. “Il mioè lì, limpido e chiaro: vedereda. Appena avremo approvato il bilancio in Consiglio Comunale faremo il bando che avevamo promesso nel nostro programma elettorale: il”.Elena, sindaca di, nella Giornata mondiale per la donna, annuncia che realizzerà uno dei punti più ambizioni e difficili del suo mandato: il(per sostenere contratti d’affitto a canone concordato per gli Under 35).“Non potrà essere nelle quote che abbiamo sognato, perché naturalmente avremo risorse un pochino più contingentati, ma quell’obiettivo rimane chiaro – prosegue – perché offrire case ai, affitti sostenibili, lavoro e una qualità di vita che viene apprezzata, per vivacità e offerta culturale, credo sia l’elemento migliore per poter attrarre ie fare in modo di tornare a vederecrescere anche in termini di bimbi e di bimbe che vogliamo sempre di più”.