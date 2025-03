Ilgiorno.it - Carnevale Ambrosiano, è festa sui Navigli con parata e pantomima teatrale. Le maschere più vendute? Barbie e Sonic

A Milano e dove si celebra il, boom di “travestimenti fai da te” ma non mancano cortei e parate organizzate. Bambini e genitori in maschera, stelle filanti e coriandoli dal centro alla periferia, in attesa delle feste nei locali per il “sabato grasso”. La giornata soleggiata sta favorendo le manizioni folcloristiche come quella andata in scena nel pomeriggio nel cuore della città: il collettivo Rituali Urbani ha infatti festeggiato ilcon la sua tradizionalecarnascialesca in zona/Darsena, dopo un corteo che ha attraversato varie strade. Durante lai personaggi cantano, suonano e improvvisano musiche per fanfara e coro dal repertorio medievale e rinascimentale. Alla fine dellain Piazza Sant’Eustorgio unacon i personaggi del corteo e tutte le persone presenti.