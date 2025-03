Internews24.com - Carlos Augusto Inter, buone notizie per il brasiliano! Rientro in panchina contro il Monza e chance in Champions League?

di Redazioneper ilinilin? Le ultimeCosi l’edizione odierna di Tuttosport sulle condizioni di, che oggi siederà inile potrebbe essere un’arma in più nel corso della gara per l‘, anche in ottica.SU- «La buona notizia per i nerazzurri e per Inzaghi è il recupero di, chela ex squadra andrà in. Sull’esterno, dopo l’ottima prova di Rotterdam, Bastoni l’universale concederà il bis in un ruolo che fino a una settimana fa gli era inedito., però, vista la penuria di laterali è un recupero importantissimo, proprio perché potrebbe venire utile in settimana nel ritorno degli ottavigli olandesi.