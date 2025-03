Anteprima24.it - Carenze igieniche e pesce mal conservato, stop a risto-pescheria del centro storico

Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi mesi del 2024 unadi via dei Tribunali, a Napoli, era già finita nel mirino della polizia locale. In quell’occasione erano state riscontrate diverse irregolarità: carenza di igiene, cattivo stato di conservazione dele la titolarità di una S.C.I.A. per lo svolgimento dell’attività die preparazione di alimenti d’asporto ma non per ilrante che invece era stato realizzato. Irregolarità che non sono state affatto sanate. E così per laè scattata la chisura.A fine 2024 il titolare fu sanzionato amministrativamente per le violazioni per circa 8.000 euro, con contestuale segnalazione all’Asl competente e allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che immediatamente emise un provvedimento di diffida nel quale si ammoniva a non ripetere le violazioni riscontrate pena la chiusura temporanea dell’attività come previsto dal Regolamento Comunale sul Commercio.