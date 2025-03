.com - Caravaggio 2025, la grande mostra a Palazzo Barberini, Roma

24 capolavori straordinariamente concessi in prestito dai più prestigiosi musei nazionali e internazionali, in uno dei più importanti e ambiziosi progetti espositivi mai dedicati all’opera del Merisi, realizzato in occasione del Giubileo.Unache racconta la forza innovatrice dinel panorama artistico, religioso e sociale del suo tempo, riportando in un luogo simbolo della connessione tra l’artista e i suoi mecenati capolavori riscoperti ed esposti per la prima volta in Italia, accanto a opere di collezioni private raramente visibili e altre entrate nell’immaginario collettivo,vere e proprie pietre miliari della Storia dell’Arte.Inanche il Ritratto di Maffeo, recentemente svelato al pubblico e l’Ecce Homo riscoperto a Madrid nel 2021 che torna in Italia dopo quattro secoli.