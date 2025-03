Reggiotoday.it - Capitale Cultura, Falcomatà: "Frutto di un impegno collettivo e Reggio ha già vinto"

Leggi su Reggiotoday.it

Un ulteriore momento di confronto, utile non solo a condividere l’esperienza dell’audizione finale per il titolo diitaliana della2027, ma anche a far proseguire il percorso partecipato che ha visto coinvolte le realtàli, associative e istituzionali della città in un.