Leccotoday.it - Caos autotrasportatori, la Prefettura: “Nulla osta per i trasporti eccezionali”

Leggi su Leccotoday.it

Al caso di Pescate si aggiunge un nuovo capitolo. Ladi Lecco è intervenuta con una nota ufficiale per fare chiarezza sulla controversa questione del presunto divieto di transito per i mezzisullo svincolo di Pescate della Strada Statale 36. Per provare a spegnere la.