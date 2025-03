Liberoquotidiano.it - Canta Mia Martini ma non sceglie la Bertè, cala il gelo a The Voice Senior: deve intervenire Antonella Clerici | Video

Momento di grande emozione a The, su Rai1. Sul palco sale Graziella, 60 anni dall'Isola d'Elba, e la scelta della cover è tutta un programma: Piccolo uomo, brano iconico scritto da Bruno Lauzi e portato "in Paradiso" dalla voce indimenticabile di Mia. Sua sorella, Loredana, è tra i 4 giudici vip dello show musicale condotto da. La rocker dai capelli turchesi si gira subito, scossa dalle doti interpretative di "Lella". "Con questa canzone hai reso onore a Mimì, grazie, l'haita benissimo", elogia subito la concorrente, che attraverso la musica esorcizza il dramma di aver perso un figlio. "Questa canzone esprime la mia rinascita - conferma lei -, in questi ultimi 10 anni ho dato proprio una svolta alla mia vita grazie anche alla musica". Il verdetto sembra scritto dalle stelle.