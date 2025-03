Anteprima24.it - Campane di B, sabato dolceamaro: vittoria per la Salernitana, pari per le Vespe; la classifica si accorcia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiTutto prende vita nel secondo tempo, sia a Salerno, sia a Mantova: mentre all’Arechi, l’arbitro Giua concede un calcio di rigore al Modena, per presunto fallo di mano di Bronn, la Juve Stabia trova la rete del vantaggio con Mosti. Tutto questo dopo cinque minuti dal fischio della ripresa dopo l’intervallo.Poi, Giua, richiamato al var, rettifica la sua decisione prima dopo ascolto audio, poi dopo revisione video: il difensore della, ha preso il pallone con la spalla. L’arbitro fa segno di aver annullato la sua decisione, e lo stadio esulta come se avesse segnato. Questa decisione, però, mette grinta alla squadra di Mandelli: la fantasia di Caso e le geometrie di Palumbo, insidiano il terzetto di difesa della squadra di Breda. I granata sono in netta apprensione per gli attacchi avversari, poi, ci pensa Soriano ad invertire la tendenza: l’esperto centrocampista tira dal limite dell’area di rigore, la conclusione – con annessa deviazione di Zaro, finisce in rete.