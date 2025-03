Ilgiorno.it - Campagna per l’uso dei cestoni : "Il 65% dei rifiuti da case e negozi"

"Cosa ci fate lì? Non siete tanto piccoli. E neanche da buttare via". Lo spettatore si trova davanti a uno schermo e guarda all’insù ma nella finzione è come se fosse in fondo a un cestone deisvuotato per strada da due addetti Amsa. Il video si può vedere infilando la testa dentro un enorme contenitore alto circa 7 metri installato ieri in piazza XXV Aprile. "Il filmato mostra con un linguaggio ironico cosa può essere gettato al suo interno, come i piccolida passeggio, dalle bottigliette d’acqua ai sacchetti delle deiezioni canine, e cosa no, come i sacchi della spazzatura domestica", si legge nella nota di Comune di Milano e Amsa che insieme danno il via alladi comunicazione “Mettici la Testa” con al centro il mega cestone. L’obiettivo è portare cittadini, lavoratori che frequentano Milano giornalmente e turisti “dentro” al fenomeno dell’utilizzo improprio dei cestini stradali grazie a questa esperienza immersiva.