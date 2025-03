Ilrestodelcarlino.it - Camminata ecologica, oggi l’iniziativa solidale per la raccolta di rifiuti

Villagrappa Asd in collaborazione con Quartiere 18, Alea e con il patrocinio non oneroso del Comune di Forlì ha organizzato unadi due ore con l’obiettivo di raccogliereabbandonati. Tutti i partecipanti si ritroveranno per la partenza alle 15 davanti alla chiesa di Castiglione in via Castel Leone 17: ai partecipanti verranno forniti gli strumenti utili ad unadeisvolta in sicurezza. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe adeguate. Info: Franco 338.4822684.