Calhanoglu a Sky | Non sottovalutiamo il Monza Abbiamo un obiettivo preciso

di Redazioneha parlato a Sky verso Inter: le dichiarazioni del regista turco verso la partitaha parlato a Sky prima di Inter, le dichiarazioni del regista turco prima della sfida contro i brianzoli.SFIDA – «Come sempre, siamo pronti. Dobbiamo essere sempre pronti perché ogni partita è importante. Lottiamo per qualcosa di importante. Rispettiamo ilperché ha giocatori di qualità ma siamo pronti per questa partita. Rischio di sottovalutare la gara? Mai, rispettiamo tutte le avversarie. Però guardiamo solo a noi stessi, lottiamo per aggiungere qualcosa di importante. Questo è il nostro»FORMA – «Per la prima volta ho avuto quest’infortunio in carriera. Voglio tornare nella mia forma perché la squadra ne ha bisogno, oggi comincerò piano piano poi tornerò nella mia forma»Leggi su Internews24.