Internews24.com - Calhanoglu a Dazn: «La botta che ho preso col Napoli mi ha fatto malissimo, ora sto meglio e voglio dimostrarlo. Questa stagione non è come l’anno scorso»

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Hakan, ha voluto dire la sua prima dell’inizio del match di campionato contro il MonzaIntervenuto nel corso del prepartita di Inter Monza, il centrocampista dei nerazzurri Hakanha presentato così la sfida del 28° turno di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni diSTO? – «L’ultimache hocontro il, quella vecchietta, mi haveramente. Ho sofferto tanto in campo, volevo già uscire perché non potevo camminare in quel momento però hoil mio massimo, adesso sto. Il sangue e il liquido sono andati un po’ via, prima avevo avuto già qualche infortunio che non avevo mai avuto in carriera però è successo così. Giocando sempre, è arriva quest’anno. Sono contento di essere tornato,dimostrarehoaiutare la squadra.