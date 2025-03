Oasport.it - Calendario Mondiali sci nordico 2025 oggi: orari 8 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si assegneranno altri tre titoli iridati a Trondheim, in Norvegia,, sabato 8, neidi sci, comprendente le discipline di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica: al momento l’Italia è nona nel medagliere con un argento.Nello sci di fondo è il giorno della 50 km tl mass start maschile (11.30), con al via Martino Carollo, Giovanni Ticcò, Paolo Ventura e Simone Daprà, mentre nella combinata nordica si terrà la Gundersen LH HS138 (09.30) / 10 km (14.30) maschile con Iacopo Bortolas, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi ed Alessandro Pittin. Nel salto con gli sci spazio all’individuale LH HS138 maschile con qualificazioni (14.15) e finale (15.45) con Francesco Cecon ed Alex Insam.Le gare deidi scisaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 HD (per le tre gare che assegnano il titolo), Eurosport 2 HD (per il salto della combinata), mentre la direttasarà affidata a Rai Play Sport 1 (tranne qualificazioni salto), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dello sci di fondo.